Rensch ziet verschil met Ajax: "Dan krijg je best veel kritiek"

Rensch maakte in de winterstop een transfer en zag vanuit Rome hoe Ajax de landstitel in de laatste weken verspeelde. "Ik ben heel trots op hoe hard ze hebben gewerkt en wat ze als team hebben gepresteerd. Voor het seizoen hadden maar heel weinig mensen vertrouwen in Ajax. Ze mogen heel trots zijn op wat ze hebben bereikt", vertelt hij aan de Telegraaf. "Jammer genoeg zijn ze toch net geen kampioen geworden, maar ik denk zeker dat de jongens bij Ajax heel tevreden mogen terugkijken op een heel mooi seizoen.”

De verdediger merkte in zijn eerste halfjaar in Italië meteen een groot verschil met Nederland. "De mentaliteit om te winnen. Bij Ajax willen we natuurlijk ook alles winnen, maar in het Nederlandse voetbal is het zo dat je best wel veel kritiek krijgt als je een 1-0 zege pakt met slecht voetbal", legt hij uit. "In Italië draait het echt alleen maar om de drie punten."