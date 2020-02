Geschreven door Mitch Marinus 10 feb 2020 om 22:02

Jong Ajax heeft op bezoek bij Jong FC Utrecht een enorm pak slaag op de broek gekregen. Bij rust keken de Amsterdammers al tegen een 2-0 nederlaag aan, maar na rust werd het alsmaar pijnlijker en werd de eindstand bepaald op maar liefst 7-2.

Een dag nadat de wedstrijd tussen Ajax en Utrecht werd afgelast, stonden de beloftenteams van beide clubs maandagavond wel tegenover elkaar. De resultaten uit het verleden waren niet hoopgevend voor de Amsterdammers, want er werd nog nooit gewonnen op sportcomplex Zoudenbalch. Ondanks een goede start, met de nodige kansen voor Brobbey, bleken het ook daadwerkelijk de Utrechters te zijn die de doelpunten maakten. Na ruim 25 minuten scoorde de thuisploeg via Odysseus Velanas de openingstreffer en zo’n 5 minuten voor de rust werd deze voorsprong verdubbeld. Doelman Bruno Varela, die tegen andere beloftenteams wedstrijdritme op mag doen, verkeek zich op een Utrechtse corner. Tommy St. Jago profiteerde hier optimaal van en kopte raak.

Afstraffing

Alle goede bedoelingen om na rust beter uit de startblokken te komen, werden al snel door de Utrechters de kop ingedrukt. Slechts 5 minuten na rust benutte spits Jonas Arweiler, na een overtreding van Varela, een penalty. Nog binnen het uur scoorde Hicham Acheffay ook de 4-0, waarmee de avond van Jong Ajax alsmaar pijnlijker leek te gaan worden. Lichtpuntje op de avond was de invalbeurt van Jensen, die voor het eerst sinds november speelde en meteen met zijn eerste balcontact raak schoot. Enkele minuten later moest Varela echter weer vissen, nadat ditmaal Timber zich af liet troeven.

Er leek haast geen einde aan deze ontluisterende avond te komen, want bij de 6-1 hield Varela de bal te lang aan zijn voeten en zag de Portugees Hilterman zijn fout afstraffen. Vervolgens was het Jong Ajax dat via een eigen goal van St. Jago wat terugdeed, maar in de daaropvolgende aanval was het alweer raak. De verdediging was werkelijk dramatisch en Velanas maakte daar, met zijn tweede van de avond, optimaal gebruik van.

Ander gezicht

De ruime nederlaag tegen Jong FC Utrecht is een enorm contrast met vorige week. Toen lieten de beloften Go Ahead Eagles alle hoeken van het veld zien en werd er 5-1 gewonnen. Over precies een week aan Jong Ajax weer de kans om het betere gezicht te laten zien, in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.