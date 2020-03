Geschreven door Jessica Westdijk 11 mrt 2020 om 10:03

De rentree van David Neres laat nog een tijdje op zich wachten, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller is al sinds november uit de roulatie, maar het einde is nog niet in zicht.

In de winterstop leek het de goede kant op de gaan met Neres. Hij ging mee op trainingskamp naar Qatar en sloot weer aan bij gedeeltes van de groepstraining. Daarna volgde er een terugslag, die Neres nog altijd zoet houdt. Het grootste gedeelte van zijn revalidatie vindt inmiddels buiten de club plaats. Bij Fysiomed revalideert hij onder begeleiding van Leo Echteld, ook de fysiotherapeut van Oranje.

De verwachting is dat Neres in ieder geval niet voor half april inzetbaar is.