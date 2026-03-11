Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Rentree van Wesley Sneijder krijgt een staartje: KNVB grijpt in

Amber
bron: KNVB
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

De terugkeer van Wesley Sneijder op de amateurvelden krijgt een onverwacht vervolg. De wedstrijd waarin de oud-international zijn rentree maakte voor OSM '75 moet namelijk gedeeltelijk worden overgespeeld, zo heeft de KNVB bekendgemaakt.

Sneijder kwam afgelopen weekend in actie in de topper in de Vierde Klasse E tegen Focus '07. De middenvelder viel ongeveer twintig minuten voor tijd in en zag zijn ploeg uiteindelijk met 1-0 winnen.

In de slotfase ging het echter mis met de wisselregels. Met nog acht minuten op de klok voerde OSM '75 een vierde wisselmoment door. De scheidsrechter gaf daar toestemming voor, omdat bij een eerdere wissel sprake zou zijn geweest van een hoofdblessure, waardoor een zogenoemde witte wissel mogelijk leek.

Die regel geldt echter alleen in het profvoetbal en niet in het amateurvoetbal. Focus '07 besloot daarom protest aan te tekenen tegen de uitslag van de wedstrijd.

De KNVB heeft het protest inmiddels gegrond verklaard. Daardoor moet het duel vanaf het moment van de vierde wissel opnieuw worden uitgespeeld. Concreet betekent dit dat de laatste acht minuten van de wedstrijd nog een keer worden gespeeld. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend.

Gerelateerd:
Danny Blind

Danny Blind vertelt over Ajax-vertrek: "De komst van McConnell..."

0
Demy de Zeeuw

De Zeeuw biedt diensten aan: "Denk dat ik Ajax zeker kan helpen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp blikt terug over Ajacied: "Hij spoort niet helemaal"

0
Oscar Garcia

Ajax kansloos voor tweede plek? "Trainerswissel gaat tegenvallen"

0
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties