Rentree van Wesley Sneijder krijgt een staartje: KNVB grijpt in

Sneijder kwam afgelopen weekend in actie in de topper in de Vierde Klasse E tegen Focus '07. De middenvelder viel ongeveer twintig minuten voor tijd in en zag zijn ploeg uiteindelijk met 1-0 winnen.

In de slotfase ging het echter mis met de wisselregels. Met nog acht minuten op de klok voerde OSM '75 een vierde wisselmoment door. De scheidsrechter gaf daar toestemming voor, omdat bij een eerdere wissel sprake zou zijn geweest van een hoofdblessure, waardoor een zogenoemde witte wissel mogelijk leek.

Die regel geldt echter alleen in het profvoetbal en niet in het amateurvoetbal. Focus '07 besloot daarom protest aan te tekenen tegen de uitslag van de wedstrijd.

De KNVB heeft het protest inmiddels gegrond verklaard. Daardoor moet het duel vanaf het moment van de vierde wissel opnieuw worden uitgespeeld. Concreet betekent dit dat de laatste acht minuten van de wedstrijd nog een keer worden gespeeld. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend.