Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Reserve mag niet vertrekken: "Ajax voorziet hem als een soort joker"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Oliver Edvardsen bij Ajax (rechts)
Oliver Edvardsen bij Ajax (rechts) Foto: © Pro Shots

Oliver Edvardsen en Lucas Rosa lijken dit seizoen bij Ajax voorlopig een bijrol te hebben, maar volgens het Algemeen Dagblad is er toch perspectief op speeltijd voor het duo. Het AD meldt dat Ajax in Edvardsen een 'soort joker' ziet.

De Noor kwam begin dit jaar over van Go Ahead Eagles en speelde onder Francesco Farioli regelmatig. Onder John Heitinga is zijn inzet echter minder vanzelfsprekend. Go Ahead polste de linksbuiten al voor een terugkeer, maar Ajax wil hem ondanks zijn plek op de bank niet laten gaan.

Waarom niet? Het AD schrijft: "Omdat het seizoen net is begonnen, de pikorde nog niet in beton is gegoten en ze bij de club voorzien dat Edvardsen nog wel eens belangrijk kan worden." De krant benadrukt dat Ajax voor de 26-jarige aanvaller absoluut nog een rol in gedachten heeft. Zijn profiel verschilt van spelers als Raul Moro en Mika Godts, mede door zijn pure snelheid en diepte. "Die sluwe loopjes zijn voor Ajax ook reden om te voorzien dat hij als een soort joker nog belangrijke goals kan meepikken", aldus het AD.

Rosa zit in een vergelijkbare situatie. De rechtsback, ook sinds begin dit jaar bij Ajax, moet Youri Regeer en Anton Gaaei voor zich dulden. Hoewel zij tot nu toe geen onuitwisbare indruk hebben achtergelaten, geeft dat Rosa 'het gevoel dat er nog hoop is op een doorbraak. Die heeft Ajax ook nog niet opgegeven', schrijft de krant.

Oliver Edvardsen Lucas Rosa
