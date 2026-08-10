Reserverol Godts besproken: "Dan neem je supporters in de maling"

"Godts speelde natuurlijk niet vanaf het begin. Op het moment dat hij inviel, zag je dat er meer dreiging en beweging kwam. Vanaf het moment dat hij erin kwam, is hij volgens mij bij zeven kansen betrokken geweest. Hij is zo belangrijk voor dit Ajax en ik kan me voorstellen dat Jordi Cruijff lichtelijk in paniek is als hij Godts moet verkopen. Wie moet dan de creativiteit gaan brengen?", zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast.

Maaskant dacht aanvankelijk dat het ontbreken van Godts in de basis met een aanstaande transfer te maken had. "In eerste instantie dacht ik zeker dat het om transferperikelen ging. ‘Die is verkocht en mag niet meer spelen’. Maar ja, toen hij toch best wel lang inviel, vond ik het verhaal wel weer anders. Ik vind sowieso dat spelers die onder contract staan, gewoon moeten kunnen spelen. Dat zag je bij NEC met Sano, die speelde dan niet. Ik vind dat je altijd gewoon moet voetballen samen."