Reserverol Godts besproken: "Dan neem je supporters in de maling"
Robert Maaskant vermoedde aanvankelijk dat transferontwikkelingen de reden waren voor de opvallende reserverol van Mika Godts tegen PEC Zwolle. De Belgische buitenspeler zou starten, maar verdween kort voor de aftrap uit de basisploeg van Ajax.
"Godts speelde natuurlijk niet vanaf het begin. Op het moment dat hij inviel, zag je dat er meer dreiging en beweging kwam. Vanaf het moment dat hij erin kwam, is hij volgens mij bij zeven kansen betrokken geweest. Hij is zo belangrijk voor dit Ajax en ik kan me voorstellen dat Jordi Cruijff lichtelijk in paniek is als hij Godts moet verkopen. Wie moet dan de creativiteit gaan brengen?", zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast.
Maaskant dacht aanvankelijk dat het ontbreken van Godts in de basis met een aanstaande transfer te maken had. "In eerste instantie dacht ik zeker dat het om transferperikelen ging. ‘Die is verkocht en mag niet meer spelen’. Maar ja, toen hij toch best wel lang inviel, vond ik het verhaal wel weer anders. Ik vind sowieso dat spelers die onder contract staan, gewoon moeten kunnen spelen. Dat zag je bij NEC met Sano, die speelde dan niet. Ik vind dat je altijd gewoon moet voetballen samen."
De voormalig trainer vindt dat spelers zich volledig moeten blijven inzetten zolang ze nog onder contract staan. "Ik vind dat je altijd moet spelen, anders neem je de supporters in de maling. Doe gewoon je best tot op de laatste seconde dat je in dienst bent bij een club. Maar goed, bij Godts weten we dat allemaal niet. Misschien veroordeel ik hem nu te snel. Hij zal ongetwijfeld een lichte blessure gehad hebben, maar hij had wel veel impact toen hij erin kwam. Na de wissels van Míchel kantelde de wedstrijd."
Over de toekomst van Godts durft Maaskant geen voorspelling te doen. "Ik heb mijn glazen bol helaas niet meegenomen. Ik heb echt geen idee. Hij doet nog veel dingen verkeerd, maar de basis die hij heeft op die leeftijd: zijn snelheid, de individuele actie… Daar worden wedstrijden mee beslist. Laat staan als je in een ploeg gaat spelen waar dat allemaal mag."
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