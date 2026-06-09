Reserves Oranje met Weghorst pijnlijk onderuit tegen Oezbekistan
Het Nederlands elftal heeft de oefenavond tegen Oezbekistan niet volledig succesvol afgesloten. Nadat de vermoedelijke basisploeg eerder won, ging het reserveteam van Oranje met 1-2 onderuit tegen de wisselspelers van de Aziatische tegenstander.
De wedstrijd werd gespeeld in twee helften van dertig minuten. Oezbekistan kwam na iets meer dan een half uur op voorsprong via Azizbek Amonov. Mats Wieffer leek Oranje vlak voor tijd nog op gelijke hoogte te schieten, maar de vreugde was van korte duur. Kort daarna bezorgde Avazbek Ulmasaliev de Oezbeken alsnog de overwinning.
Memphis Depay kreeg een uur speeltijd, maar lijkt nog niet klaar voor een basisplaats op het WK. Volgens berichten heeft bondscoach Ronald Koeman de aanvaller laten weten dat zijn fysieke gesteldheid nog onvoldoende is om vanaf de aftrap te starten. Daardoor lijkt een basisplek tegen Japan voorlopig onwaarschijnlijk.
Naast Depay speelden ook Marten de Roon, Nathan Aké, Justin Kluivert, Mats Wieffer, Noa Lang, Teun Koopmeiners, Jorrel Hato en Quinten Timber de volledige zestig minuten. Guus Til en Mark Flekken werden halverwege vervangen door respectievelijk Wout Weghorst en Robin Roefs.
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