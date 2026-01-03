Resink gelinkt aan volgende club: "Zouden ze natuurlijk wel willen"

Dennis van Eersel denkt dat ook Feyenoord zich graag zou willen versterken met Stije Resink. De aanvoerder van FC Groningen staat ook hoog op het verlanglijstje van Ajax.

In Feyenoord: De Verlenging van Rijnmond valt de naam van Resink. "Feyenoord zou dat natuurlijk wel willen, net zoals de andere topclubs ook interesse hebben in Resink", erkent Van Eersel. "Maar is het serieus te noemen als Groningen iets voor hem gaat vragen wat voor Feyenoord niet te betalen is? Maar dat Resink een optie voor Feyenoord is, hoef je geen raketgeleerde voor te zijn."

Resink zou komende zomer naar verluidt voor een gelimiteerde transfersom op te pikken zijn, maar deze winter kan de Trots van het Noorden nog hoog in de boom zitten. "Ik denk dat het zéker wel een serieuze optie is, maar dat de vraagprijs te hoog is", concludeert de clubwatcher van Feyenoord. "Maar als het wel zou kunnen voor Feyenoord…"