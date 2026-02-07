Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Resink krijgt transferadvies: "Bij Ajax geen echte nummer zes"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

Volgens Pieter Zwart, analist van Voetbal International, is Stije Resink een serieuze kandidaat om op termijn de leegte op het Ajax-middenveld te vullen. De middenvelder van FC Groningen staat nadrukkelijk op de radar in Amsterdam, al bleef een winterse overstap achterwege.

Zwart legt uit waarom een transfer in de winter niet aan de orde was. "Bij Resink is het verhaal dat ze er van uit gaan dat hij in de zomer voor een beter bedrag weg kan. FC Groningen heeft ook gecommuniceerd dat hij in de winter niet te koop is. Je kunt hem dus misschien beter in de zomer kopen."

Een stap naar Ajax zou volgens Zwart logisch zijn voor de ontwikkeling van Resink. "Ik denk wel dat het een goede stap is voor hem. Er is bij Ajax geen echte nummer zes en Resink is dat wel."

