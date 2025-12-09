KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
'Stije Resink genoemd bij Ajax': "Komt nóg beter tot zijn recht"

Arthur
bron: Voetbal International
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

FC Groningen lijkt opnieuw een middenvelder in huis te hebben die klaar is voor het hoogste niveau. Na Luciano Valente maakt nu ook Stije Resink (22) indruk met zijn ontwikkeling en spelintelligentie.

Maduro zou het wel aandurven met Resink bij een topclub, zo stelt hij bij Voetbal International. "Hij is zo slim en past zich zo snel aan… Dit is een Johan Cruijff-uitspraak, maar zo denk ik er ook over: voetbal is een denksport. Hoe sneller je denkt, hoe makkelijker het wordt. Voetbalintelligente spelers maken het verschil en Stije ís zo’n speler. Daarom denk ik dat hij de top aankan."

Maar bij welke club zou dit meoten zijn? Maduro denkt na: "Een Ajax-speler? Ja, maar niet alleen Ajax, want hij zou ook een PSV- of Feyenoord-speler kunnen zijn. Het is gewoon een Nederlandse topspeler, die nóg beter in zijn kwaliteit komt bij een ploeg die vaak de bal heeft. De Nederlandse topclubs hebben over het algemeen veel de bal, dus daar zou hij dan nóg beter tot zijn recht komen", besluit hij.

