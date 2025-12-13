Resink naar Ajax? "Daardoor zullen ze eerder een kans wagen"

Stije Resink wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de topclubs in Nederland. In een gesprek met Voetbal International vertelt Hedwiges Maduro dat hij denkt dat een andere oud FC Groningen-speler een deurtje voor hem heeft geopend.

"Hij is een heel groot talent. Ik ben dan ook niet verrast door de ontwikkeling die hij de laatste tijd heeft doorgemaakt', begint Maduro, die denkt dat Resink zeker klaar is om de volgende stap te kunnen maken.

"En wat een extra voordeel is, is dat Luciano Valente het nu zo goed doet bij Feyenoord", stelt hij. "Dat zie je altijd in de voetbalwereld: dan gaan mensen opeens ook meer op andere voetballers van FC Groningen letten. Want Valente is wel het bewijs dat een speler van FC Groningen het direct op kan pakken en een half jaar later zelfs international kan worden."

"Ik denk zeker dat clubs daardoor eerder een kans zullen wagen", besluit Maduro. "Luciano heeft zo bezien een deurtje geopend voor Stije, daar geloof ik absoluut in."