Resink niet meer nodig bij Ajax? "Hij is de nieuwe Henderson"

Henk Spaan is vol lof over de recente optredens van Youri Regeer bij Ajax. De 22-jarige middenvelder blijkt volgens de journalist uitstekend te functioneren en wordt zelfs omschreven als “de grootste verrassing” van de eerste seizoenhelft. Spaan suggereert dan ook dat er voorlopig geen nieuwe controleur naar Amsterdam hoeft te komen, al staat onder meer Stije Resink van FC Groningen op de radar van de club. Of hij daadwerkelijk zal komen, blijft echter onzeker.

In zijn column in Het Parool schrijft Spaan: “Regeer is bij Ajax de grootste verrassing van het eerste deel van dit seizoen. Een Valente is hij niet. Hij speelt zonder risico’s, beschikt (nog) niet over die killer pass en dribbelend is Valente beter.”

De columnist maakt ook een vergelijking met Regeers voorganger bij Ajax. “Regeer is de nieuwe Henderson, met meer snelheid en diepgang.” Volgens Spaan liet Regeer opnieuw zien uit te blinken tijdens het duel met NEC: “Tegen NEC blonk hij opnieuw uit. Onder Grim speelde hij zes eredivisiewedstrijden, in totaal 530 minuten. Zijn transferwaarde is 5 miljoen.”

Toch lijkt Ajax nog steeds te zoeken naar een nieuwe zes. Stije Resink van FC Groningen staat op het lijstje, maar volgens Voetbal International is hij momenteel nog niet haalbaar. “De geboren Amsterdammer is komende zomer voor een schappelijk bedrag op te halen bij FC Groningen en staat hoog op de verlanglijst van Ajax, mits de nieuwe td en trainer ook in hem geloven, uiteraard.”

Eerder uitte Spaan in Het Parool echter al zijn twijfels over een speler als Resink, naar aanleiding van Regeers optreden tegen Feyenoord. “In deze Fariolivariant van het Grimbal kon Regeer uitblinken, op tactisch en verdedigend gebied. per, tegenwoordig op de bank bij NEC wegens Sano en ook El Karouani als mogelijke ‘zessen’, maar nu denk ik: zijn zij beter dan Regeer? Nee toch?”