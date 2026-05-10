Resink reageert op Ajax-geruchten: "Hebben geen poging gewaagd"
Stije Resink heeft nog geen concreet signaal ontvangen van Ajax. De middenvelder van FC Groningen bevestigde zondag bij ESPN dat de Amsterdamse club zich tot dusver niet persoonlijk bij hem heeft gemeld, ondanks eerdere geruchten over belangstelling.
De 22-jarige aanvoerder van FC Groningen stond afgelopen winter nadrukkelijk in de belangstelling van SL Benfica. "Benfica. Dat speelde, ja", erkent Resink in Goedemorgen Eredivisie. "Mijn zaakwaarnemer heeft daar direct mee gesproken. Maar uiteindelijk heeft de club duidelijk gecommuniceerd van we gaan je niet verkopen."
Wanneer Hans Kraay junior vraagt naar interesse van Ajax, is Resink duidelijk. "Die hebben geen poging gewaagd in de winter." De controlerende middenvelder herstelt momenteel van een zware knieblessure, die hij begin maart opliep en die hem nog maanden aan de kant houdt.
Presentatrice Fresia Cousiño Arias merkt op dat er wel contact is geweest tussen Ajax en het management van Resink. "Niet met mij", reageert de geboren Amsterdammer. "Dat gaat dan via mijn zaakwaarnemer." Resink ligt in Groningen nog vast tot medio 2028 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van ongeveer zeven miljoen euro.
