Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"

"Ik denk dat voor mij de stap naar de top van Nederland heel interessant is, omdat ik inmiddels al een paar jaar in de Eredivisie speel en dan voor de prijzen kan meespelen", zegt hij in de podcast. Welke club zijn voorkeur heeft, zegt hij niet. "Dat zou ik dan even heel goed met de club willen bespreken", zegt de Amsterdammer

Ajax hoeft voorlopig in ieder geval niet enthousiast te worden: deze winter is een verkoop onbespreekbaar. "Dat is wel de bedoeling, voor mij en de club zelf", zegt Resink. Maar als er een aanbod komt dat voor mij of de club niet te weigeren is, zou dat kunnen veranderen. Maar de kans is klein."