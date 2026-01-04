Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
2026-01-04
Rik Engelbertink

Rik Engelbertink
bron: Kon Veel Minder de Podcast
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

Stije Resink gaat tijdens de winterse transferperiode FC Groningen niet verlaten voor Ajax. Zo claimt de middenvelder in Kon Veel Minder de Podcast. De 22-jarige middenvelder staat in Amsterdam hoog op de scoutingslijstjes. 

"Ik denk dat voor mij de stap naar de top van Nederland heel interessant is, omdat ik inmiddels al een paar jaar in de Eredivisie speel en dan voor de prijzen kan meespelen", zegt hij in de podcast. Welke club zijn voorkeur heeft, zegt hij niet. "Dat zou ik dan even heel goed met de club willen bespreken", zegt de Amsterdammer

Ajax hoeft voorlopig in ieder geval niet enthousiast te worden: deze winter is een verkoop onbespreekbaar. "Dat is wel de bedoeling, voor mij en de club zelf", zegt Resink. Maar als er een aanbod komt dat voor mij of de club niet te weigeren is, zou dat kunnen veranderen. Maar de kans is klein."

