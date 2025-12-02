Resink volgend jaar in Ajax-shirt? "Dat wordt daar veel gezegd"

Zou hij passen in Amsterdam? "Dat weet ik niet", reageert Resink lachend voor de camera van ESPN. "Dat wordt veel in de media gezegd, maar ik hou me nu gewoon bezig met Groningen", blijft de middenvelder geheimzinnig.

"Ik ben hier hartstikke blij en zit op mijn plek", vervolgt Resink, die in de zomer misschien wel open zou staan voor een transfer. "Dat is iets voor volgend jaar om te kijken", klinkt het. "Of ik eventueel een stap ga maken of niet." In de winter vertrekken ziet hij echter niet zitten. "Ik ga er wel vanuit dat ik gewoon het seizoen hier afmaak", besluit Resink.