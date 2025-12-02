Het laatste Ajax Nieuws
Resink volgend jaar in Ajax-shirt? "Dat wordt daar veel gezegd"
Stije Resink met de bal Foto: © Pro Shots
Stije Resink, aanvoerder van FC Groningen, wordt recentelijk veel gelinkt aan een transfer naar Ajax. Hoe denkt de middenvelder daar zelf over?
Zou hij passen in Amsterdam? "Dat weet ik niet", reageert Resink lachend voor de camera van ESPN. "Dat wordt veel in de media gezegd, maar ik hou me nu gewoon bezig met Groningen", blijft de middenvelder geheimzinnig.
"Ik ben hier hartstikke blij en zit op mijn plek", vervolgt Resink, die in de zomer misschien wel open zou staan voor een transfer. "Dat is iets voor volgend jaar om te kijken", klinkt het. "Of ik eventueel een stap ga maken of niet." In de winter vertrekken ziet hij echter niet zitten. "Ik ga er wel vanuit dat ik gewoon het seizoen hier afmaak", besluit Resink.
