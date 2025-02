Resterende programma's Ajax en PSV: wie gaat de kampioen worden?

Ajax staat na 22 competitiewedstrijden op de eerste plek met twee punten voorsprong op PSV, nadat de club uit Eindhoven afgelopen weekend in eigen huis niet verder kwam dan een gelijkspel tegen FC Utrecht: 2-2.

Ajax1.nl pakt de resterende programma's van beide topclubs er bij: bij de club uit Eindhoven valt op dat er nog lastige uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles, FC Groningen, FC Twente (op 24 april in De Grolsch Veste) en Feyenoord (op zondag 11 mei in De Kuip) op het programma staan.

Ajax gaat onder andere nog op bezoek bij PSV (30 maart), FC Utrecht en FC Groningen. In eigen huis speelt de club uit Amsterdam op 16 maart nog tegen AZ en op 18 mei is FC Twente te gast in de Johan Cruijff Arena. Wie gaat er kampioen worden?

Resterende programma Ajax (54 punten): 12 wedstrijden.

GA Eagles-thuis, Almere City-uit, PEC Zwolle-uit, AZ-thuis, PSV-uit, NAC Breda-thuis, Willem II-uit, FC Utrecht-uit, Sparta-thuis, NEC-thuis, FC Groningen-uit en FC Twente-thuis.

Resterende programma PSV (52 punten): 11 wedstrijden.