2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ

Niek
Ajax-supporters tonen een sjaal in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Ajax staat na 31 competitiewedstrijden op een (gedeelde) vierde plek in de Eredivisie en de club uit Amsterdam hoopt in de komende weken dan ook nog een paar plekken te stijgen op de ranglijst. Ajax1.nl pakt de resterende programma's van de concurrenten er bij. Komend weekend is daarbij heel interessant. 

Ajax neemt het in de Johan Cruijff Arena op tegen koploper PSV, terwijl FC Twente op bezoek gaat bij AZ. De club uit Alkmaar is door de bekerwinst al zeker van deelname aan de Europa League. NEC neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Telstar, terwijl Feyenoord zondag tegen Fortuna Sittard speelt. 

De ploeg van trainer Dick Schreuder heeft ook nog een lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen op het programma staan. FC Twente lijkt op papier het meest lastige programma te hebben: de Tukkers spelen op vreemde bodem nog tegen AZ en PSV. 

Stand Eredivisie (PSV = kampioen)
2. Feyenoord (31 duels - 58 punten)
3. NEC (31 duels - 55 punten)
4. Ajax (31 duels - 54 punten)
5. Twente (31 duels - 54 punten)
6. AZ (31 duels - 49 punten) 

Resterend programma Feyenoord (58 punten) 
Zondag 3 mei: Fortuna Sittard - Feyenoord (14.30 uur)
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)

Resterend programma NEC (55 punten)
Zaterdag 2 mei: NEC - Telstar (21.00 uur)
Zondag 10 mei: FC Groningen - NEC (16.45 uur)
Zondag 17 mei: NEC - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Resterend programma Ajax (54 punten)
Zaterdag 2 mei: Ajax - PSV (20.00 uur)
Zondag 10 mei: Ajax - FC Utrecht (16.45 uur)
Zondag 17 mei: SC Heerenveen - Ajax (14.30 uur)

Resterend programma FC Twente (54 punten)
Zondag 3 mei: AZ - FC Twente (16.45 uur)
Zondag 10 mei: FC Twente - Sparta (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PSV - FC Twente (14.30 uur)

Resterend programma AZ (49 punten)
Zondag 3 mei: AZ - FC Twente
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ
Zondag 17 mei: AZ - NAC Breda

Gerelateerd:
Mika Godts

'AD: zeven Europese topclubs hebben interesse in Mika Godts'

René Eijkelkamp

Eijkelkamp over Ajax: "Dan wordt je afgerekend, zeker in de top"

Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

