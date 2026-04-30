Resterende programma's van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Ajax staat na 31 competitiewedstrijden op een (gedeelde) vierde plek in de Eredivisie en de club uit Amsterdam hoopt in de komende weken dan ook nog een paar plekken te stijgen op de ranglijst. Ajax1.nl pakt de resterende programma's van de concurrenten er bij. Komend weekend is daarbij heel interessant.
Ajax neemt het in de Johan Cruijff Arena op tegen koploper PSV, terwijl FC Twente op bezoek gaat bij AZ. De club uit Alkmaar is door de bekerwinst al zeker van deelname aan de Europa League. NEC neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Telstar, terwijl Feyenoord zondag tegen Fortuna Sittard speelt.
De ploeg van trainer Dick Schreuder heeft ook nog een lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen op het programma staan. FC Twente lijkt op papier het meest lastige programma te hebben: de Tukkers spelen op vreemde bodem nog tegen AZ en PSV.
Stand Eredivisie (PSV = kampioen)
2. Feyenoord (31 duels - 58 punten)
3. NEC (31 duels - 55 punten)
4. Ajax (31 duels - 54 punten)
5. Twente (31 duels - 54 punten)
6. AZ (31 duels - 49 punten)
Resterend programma Feyenoord (58 punten)
Zondag 3 mei: Fortuna Sittard - Feyenoord (14.30 uur)
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)
Resterend programma NEC (55 punten)
Zaterdag 2 mei: NEC - Telstar (21.00 uur)
Zondag 10 mei: FC Groningen - NEC (16.45 uur)
Zondag 17 mei: NEC - Go Ahead Eagles (14.30 uur)
Resterend programma Ajax (54 punten)
Zaterdag 2 mei: Ajax - PSV (20.00 uur)
Zondag 10 mei: Ajax - FC Utrecht (16.45 uur)
Zondag 17 mei: SC Heerenveen - Ajax (14.30 uur)
Resterend programma FC Twente (54 punten)
Zondag 3 mei: AZ - FC Twente (16.45 uur)
Zondag 10 mei: FC Twente - Sparta (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PSV - FC Twente (14.30 uur)
Resterend programma AZ (49 punten)
Zondag 3 mei: AZ - FC Twente
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ
Zondag 17 mei: AZ - NAC Breda
