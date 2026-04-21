Resterende programma's van Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en AZ

Ajax staat na dertig competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie en de club uit Amsterdam hoopt in de komende weken dan ook nog een paar plekken te stijgen op de ranglijst. Ajax1.nl pakt de resterende programma's van de concurrenten er bij. Komend weekend is daarbij direct heel interessant.

Wat opvalt is dat NEC, dat afgelopen zondag de bekerfinale verloor van AZ, komend weekend op bezoek gaat bij FC Twente. Ajax weet dus nu al dat één van deze teams punten laat liggen. De club uit Nijmegen heeft in speelronde 33 ook nog een lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen op het programma staan.

FC Twente heeft op papier het zwaarste programma met NEC, AZ, Sparta en PSV als tegenstanders. AZ komt donderdagavond al in actie en moet winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles om aansluiting te houden met de top-vijf. De club uit Alkmaar is echter al wel zeker van deelname aan de Europa League.

Stand Eredivisie (PSV = kampioen)

2. Feyenoord (30 duels - 55 punten)

3. NEC (30 duels - 54 punten)

4. FC Twente (30 duels - 53 punten)

5. Ajax (30 duels - 51 punten)

6. AZ (30 duels - 48 punten)

Resterend programma Feyenoord (55 punten)

Zaterdag 25 april: Feyenoord - FC Groningen (16.30 uur)

Zondag 3 mei: Fortuna Sittard - Feyenoord (14.30 uur)

Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)

Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)