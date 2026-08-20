Richard Witschge lyrisch over Ajax-spits: "Kan er zo 25 intikken"

"Met hem staat er echt gevaar voorin", begint Witschge bij de nabeschouwing van KIJK. "Het is ongelofelijk hoe de bal bij hem komt en dan kopt hij hem knap binnen. Dat is echt niet makkelijk uit die hoek en hij weet er ook nog kracht achter te zetten. Hij is erg scherp en kopt ook nog goed de hoek in. Dit is echt niet makkelijk."

Arokodare zou volgens Witschge in de basis moeten beginnen. "Hij scoort steeds als hij invalt…", vervolgt hij, over de spits die zijn eerste voor Ajax maakte. "Hij verdient een basisplaats, vind ik. Ik weet niet hoe fit hij is, maar als ik zie hoe hij er staat, kan hij er zo 25 intikken in de Nederlandse competitie."