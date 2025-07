'Richarlison-vibes' in Amsterdam: "Als Ajax niet doorpakt..."

Het zorgt in Amsterdam en omstreken voor Richarlison-vibes", schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. "De Braziliaanse aanvaller van Tottenham Hotspur leek in 2017 van Fluminense op weg naar Ajax, maar de deal van 12,4 miljoen euro werd gekaapt door Watford dat de Braziliaan een jaar later voor 40 miljoen euro aan Everton verkocht. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars zei later flink te hebben gebaald van de stroperigheid in de organisatie en de zuinigheid van de raad van commissarissen. Daar lijkt Alex Kroes nu ook mee te maken te hebben."

"Acht jaar later zit niet Watford, maar zitten VfB Stuttgart en RB Leipzig op het vinkentouw", geeft Verweij aan. "Als Ajax niet doorpakt, dan willen de Bundesliga-clubs toeslaan. Een voordeel voor Kroes is dat Gloukh vooralsnog het liefst naar Ajax wil."