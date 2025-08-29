AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Rick Kruys klaar voor thuisduel tegen Ajax: "Dan hebben we kans"

Arthur
bron: NH Nieuws
Rick Kruys
Rick Kruys Foto: © Pro Shots

FC Volendam staat dit weekend tegenover Ajax in de Eredivisie. Bij de club uit het vissersdorp wordt de wedstrijd gezien als een bijzonder affiche. Waar een verslaggever van NH Nieuws het duel omschreef als 'de wedstrijd van het jaar', relativeert trainer Rick Kruys dat beeld enigszins.

Kruys legt uit wat hij bedoelt. "Niet de wedstrijd van het jaar, want elke wedstrijd is er eentje waar je punten kan pakken. Maar natuurlijk is het wel een speciale wedstrijd, want je weet dat Ajax een grote club is. Dit zijn wel de wedstrijden waarvoor je vorig jaar zo hard geknokt hebt om in de Eredivisie terug te komen. Een uitverkocht huis, volop aandacht en dat is wat we willen."

De oefenmeester benadrukt dat Volendam altijd als underdog aan de aftrap verschijnt, maar zeker niet kansloos is. "We hebben elke wedstrijd kans en je weet dat we bijna iedere wedstrijd de underdog zijn, dat zullen we altijd zijn. Als we de lijn van het duel tegen AZ door kunnen trekken dan hebben we zeker kans."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen vol ongeloof over Ajax-transfers: "Zakt door het ijs"

0
Myron Boadu in het shirt van VfL Bochum

'PSV troeft Ajax af: dit betalen de Eindhovenaren voor Boadu'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd