Rick Kruys klaar voor thuisduel tegen Ajax: "Dan hebben we kans"

FC Volendam staat dit weekend tegenover Ajax in de Eredivisie. Bij de club uit het vissersdorp wordt de wedstrijd gezien als een bijzonder affiche. Waar een verslaggever van NH Nieuws het duel omschreef als 'de wedstrijd van het jaar', relativeert trainer Rick Kruys dat beeld enigszins.

Kruys legt uit wat hij bedoelt. "Niet de wedstrijd van het jaar, want elke wedstrijd is er eentje waar je punten kan pakken. Maar natuurlijk is het wel een speciale wedstrijd, want je weet dat Ajax een grote club is. Dit zijn wel de wedstrijden waarvoor je vorig jaar zo hard geknokt hebt om in de Eredivisie terug te komen. Een uitverkocht huis, volop aandacht en dat is wat we willen."

De oefenmeester benadrukt dat Volendam altijd als underdog aan de aftrap verschijnt, maar zeker niet kansloos is. "We hebben elke wedstrijd kans en je weet dat we bijna iedere wedstrijd de underdog zijn, dat zullen we altijd zijn. Als we de lijn van het duel tegen AZ door kunnen trekken dan hebben we zeker kans."