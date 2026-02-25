Rick van Drongelen kon naar Ajax: "Heb een andere keuze gemaakt"

Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Rick van Drongelen
Rick van Drongelen Foto: © BSR Agency

Rick van Drongelen brak in het betaalde voetbal door bij Sparta Rotterdam, waar hij al op jonge leeftijd vertrok naar HSV. Als speler van de Duitse club genoot hij de belangstelling van zowel Ajax als PSV, maar van een transfer kwam het nooit. 

"Ik heb uiteindelijk een andere keuze gemaakt. Ik heb altijd mijn gevoel gevolgd", vertelt Van Drongelen aan VoetbalPrimeur. "Ik wist al snel dat ik naar het buitenland wilde gaan. Spijt, daar doe ik ook niet aan. Je weet van te voren nooit hoe dingen lopen. Ik heb voor dit pad gekozen."

Dat pad leidde hem uiteindelijk naar Turkije, waar hij momenteel speelt voor Samsunspor. "Ik denk dat ik nu in de beste vorm van mijn carrière verkeer. In Nederland wordt er wat minder aandacht besteed aan de Turkse competitie, al verandert dat misschien nu Noa (Lang, red.) er is. Het is alleen maar goed dat dat soort jongens deze kant op komen."

"De Turkse ploegen doen het ook goed in Europa, dus misschien mag er wel wat meer aandacht aan besteed worden. Al zitten er ook niet superveel Nederlanders hier. Ik begrijp het dus ook wel weer. Ik heb het hier in ieder geval enorm naar mijn zin. Wat daarin ook mee helpt, is dat het Turkse klimaat me ook goed bevalt", aldus Van Drongelen.

