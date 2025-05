Ricky van Wolfswinkel baalt van nederlaag: "Dan wordt het lastig"

Van Wolfswinkel zag FC Twente niet goed beginnen aan de wedstrijd in Amsterdam. "Ik denk dat we in de eerste helft te veel ontzag hadden", reageert hij na afloop bij ESPN. "We waren te slordig, er lag heel veel ruimte om te voetballen. De tweede helft deden we het met fases wat beter en speelden we er wat beter onderuit. Dat zie je ook terugkomen in de kansenaantallen. We hadden een goal moeten maken vandaag, ook ikzelf."

Na rust kwam FC Twente dus beter voor de dag, maar dat was niet genoeg om een resultaat mee terug te kunnen nemen. "We moesten wat minder ontzag hebben en moesten beter voetballen. Het komt uiteindelijk ook in kwaliteit te zitten. Als je momenten hebt om eruit te spelen en je bent slordig, wordt voetballen heel lastig", beseft de spits. "Ik denk dat dat de tweede helft wat beter verzorgd was en we er beter inzaten. Dat nemen we mee naar de play-offs."