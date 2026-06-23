Ricky van Wolfswinkel geniet van voormalig Ajacied: "Geweldig"
Ricky van Wolfswinkel heeft zaterdagavond genoten van Brian Brobbey. Toch hoopt de voormalig spits ook meer van Memphis Depay te zien dit WK.
Brobbey begon in de basis en was al snel twee keer trefzeker. "Het is helemaal in zijn kwaliteit. Twee geweldige spitsengoals", reageert Van Wolfswinkel bij NOS. "Hij heeft niet veel ballen geraakt in de zestien, maar de ballen die hij raakten gingen er wel in."
Dat de spits van Sunderland verder weinig aan de bal kwam, maakt volgens Van Wolfswinkel niet uit. "Als je goals wegvallen, komt dat verhaal weer naar voren dat hij te weinig in het spel betrokken wordt. Daar hoeven we nu niet naar te kijken", stelt hij. "We hebben een geweldige Brobbey gezien met twee geweldige goals."
Ronald Koeman lijkt geen reden te hebben om Brobbey uit de basis te halen, al wil Van Wolfswinkel ook graag meer van Memphis zien. "Ik hoop wel een beetje op meer minuten voor Memphis. Brobbey zal en moet spelen, maar ik wil Memphis ook zien. We hebben hem zo echt wel weer nodig en daarvoor moet hij ook minuten hebben. Dan kan hij van hele grote waarde zijn, zeker op dit WK."
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Ricky van Wolfswinkel geniet van voormalig Ajacied: "Geweldig"
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