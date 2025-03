"Rijkaard had kwaliteiten die ik nu ook terugzie in Jorrel Hato"

"Rijkaard had de kwaliteiten die ik nu ook terugzie in Jorrel Hato: solide, sterk aan de bal, goed overzicht", legt hij uit. “Stam zag eruit als een beest, maar hij is een van de liefste mensen die ik in mijn leven ben tegengekomen. Hij bracht rust achterin en was een coach voor de spelers om hem heen. Die wil ik wel even op een voetstuk plaatsen", benadrukt Raymann.

Reiziger en Winter zijn de twee backs. “Ik dacht ook nog even aan John Heitinga, maar voor Winter heb ik altijd een zwak gehad", legt hij uit. "De bescheidenheid zelve, dienstbaar aan het team, nooit pocherig. Reiziger was een van de beste opkomende backs. Hij had een waanzinnig inzicht en is bovendien een hele warme jongen, tot op de dag van vandaag enorm betrokken bij de club", besluit Raymann.

Het volledige elftal van Raymann: Menzo; Reiziger, Stam, Rijkaard, Winter; Davids, Seedorf, Tahamata; Van Basten, Kluivert, Cruijff.