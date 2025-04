'Rijke Engelse topclub wil doorpakken en Jorrel Hato vastleggen'

Chelsea denkt serieus aan de komst van Jorrel Hato volgens de geruchten van The Daily Mail . Het talent is één van de topkandidaten om de verdediging van de Londenaren te gaan versterken.

Jorrel Hato maakt indruk dit seizoen bij Ajax en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Chelsea zou serieuze interesse hebben in de negentienjarige verdediger, die samen met Dean Huijsen op de shortlist staat als mogelijke versterking voor volgend seizoen.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Hato al meer dan honderd wedstrijden gespeeld voor Ajax en droeg hij inmiddels zes keer het shirt van Oranje. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot de zomer van 2028, waardoor Ajax in een sterke onderhandelingspositie zit. Volgens Transfermarkt ligt zijn geschatte waarde rond de dertig miljoen euro, maar het is goed mogelijk dat Ajax een aanzienlijk hoger bedrag zal vragen bij een eventueel vertrek.

Ook staat Chelsea-eigenaar Todd Boehly, die een vermogen van 8,5 miljard dollar heeft, bekend niet vies te zijn van het neertellen van een flinke bedragen. Naast Chelsea azen ook Liverpool, Arsenal en Real Madrid op de diensten van Hato. Een vertrek bij Ajax wordt zo steeds realistischer.