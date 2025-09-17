Rijkhoff brak niet door in Dortmund: "Werkt anders dan in Nederland"

Rijkhoff kon de stap naar het eerste van de Duitse club niet maken. “De stap van de onder-19 naar het eerste is zó groot. Dat werkt anders dan in Nederland waar Jong Ajax, of Jong PSV, als tussenstap wordt gebruikt. Daar is het onder-23 elftal, Jong Dortmund, gewoon een elftal op zich", legt de spits uit aan Sportnieuws.nl.

De inmiddels twintigjarige aanvaller keerde daarom terug naar Amsterdam en maakte zijn eerste minuten voor het eerste van Ajax. “Ze zaten toen niet in de beste periode, dat wist ik al voor ik kwam. Maar mijn droom is daar uiteindelijk werkelijkheid geworden. Daar ben ik enorm dankbaar voor", laat hij weten. "Helaas is het daarna niet gelopen zoals ik had gehoopt."

Rijkhoff moest het doen met minuten bij Jong Ajax en speelt inmiddels op huurbasis bij Almere City. De spits baalt dat zijn échte doorbraak bij Ajax 1 nog op zich laat wachten. “Ik ben iemand die altijd naar zichzelf kijkt. Ik had dingen beter kunnen doen, Ajax had dingen beter kunnen doen, maar uiteindelijk ben ik degene die verantwoordelijk is. Ik kijk lekker naar voren.”