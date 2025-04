Rijkhoff denkt na over toekomst: "Misschien is dat een goede stap"

Rijkhoff weet nog niet hoe zijn toekomst bij Ajax eruit ziet. "Ik ben contractspeler van Ajax, dus ik wil eerst eens horen hoe de club ernaar kijkt, wat de plannen zijn. Pas dan wil ik nadenken over wat voor mij het beste is", legt hij uit bij Voetbal International. "Misschien is de stap naar een seniorenelftal wel goed, maar ik ben er nog niet uit."

De jonge spits had gehoopt meer in actie te kunnen komen voor de hoofdmacht. "Ik moet het zelf verdienen, de prestaties van de laatste weken geven daar geen aanleiding voor", beseft hij. "Ik moet het momenteel bij Jong Ajax laten zien en dat gaat wat lastiger dan ik had gehoopt. Maar ik werk hard en houd het hoofd omhoog. Ik wil lekker voetballen en goals maken. Vooral dat laatste, ik ben en blijf een spits natuurlijk."