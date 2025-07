Rijkhoff eerlijk geeft toe: "Ik wilde niet perse weg bij Ajax"

Julian Rijkhoff speelt dit seizoen op huurbasis bij Almere City FC. De spits van Ajax wil zich in de Eredivisie bewijzen.

"Ik wilde niet per se weg bij Ajax, maar wel spelen in het eerste”, zegt hij tegen ESPN. "Als dat daar nu niet lukt, moet ik op een andere manier die stap zetten. We gaan hier een jaar knallen."

Almere overtuigde hem met een duidelijk plan. "Nog een jaar Jong Ajax was geen optie. Almere heeft goede spelers gehaald en het voelde meteen goed." Rijkhoff is ambitieus: "Ik wil topscorer worden en vooral fit blijven."