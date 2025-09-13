Kick-off podcast
Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Rijkhoff open: "Het was in het begin erg wennen aan de situatie"

Cherine
Julian Rijkhoff
Julian Rijkhoff Foto: © Pro Shots

Julian Rijkhoff doorliep Ajax-jeugd, speelde bij Borussia Dortmund en keerde terug naar Ajax voor zijn debuut, uiteindelijk heeft hij zijn plek gevonden bij Almere City. In een interview met Sportnieuws.nl praat hij openhartig over zijn tijd op het internaat bij Dortmund.

"Dat eten was echt bizar goed", vertelt Rijkhoff. Hij vond het lastig dat coronamaatregelen reizen bemoeilijkten. "Ik had geen rijbewijs dus ik kon ook niet alleen even naar mijn familie toe. Dat kon pas toen ik 18 werd, vanaf toen ben ik ook in een eigen appartement gaan zitten."

In Duitsland leerde hij ook allemaal nieuwe dingen. Hij moest voor zichzelf zorgen. "Ik moest ineens zelf koken. Maar ik heb vooral geleerd heel zelfstandig te zijn. Het was in het begin erg wennen aan de situatie en de mensen om mij heen. Maar ik heb daar zoveel mooie mensen ontmoet. Ik ben de trainer daar ook enorm dankbaar. Hij heeft me echt gepusht en een andere kant van voetbal laten zien", aldus de Almere City-spits.

Gerelateerd:
Henry van der Vegt

Van der Vegt analyseert "Was te weinig om van dit Ajax te winnen

0
Kasper Dolberg

Kraay heeft andere mening over Ajax-spitsen: "Geweldige combinatie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Julian Rijkhoff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd