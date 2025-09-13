Rijkhoff open: "Het was in het begin erg wennen aan de situatie"

Julian Rijkhoff doorliep Ajax-jeugd, speelde bij Borussia Dortmund en keerde terug naar Ajax voor zijn debuut, uiteindelijk heeft hij zijn plek gevonden bij Almere City. In een interview met Sportnieuws.nl praat hij openhartig over zijn tijd op het internaat bij Dortmund.

"Dat eten was echt bizar goed", vertelt Rijkhoff. Hij vond het lastig dat coronamaatregelen reizen bemoeilijkten. "Ik had geen rijbewijs dus ik kon ook niet alleen even naar mijn familie toe. Dat kon pas toen ik 18 werd, vanaf toen ben ik ook in een eigen appartement gaan zitten."

In Duitsland leerde hij ook allemaal nieuwe dingen. Hij moest voor zichzelf zorgen. "Ik moest ineens zelf koken. Maar ik heb vooral geleerd heel zelfstandig te zijn. Het was in het begin erg wennen aan de situatie en de mensen om mij heen. Maar ik heb daar zoveel mooie mensen ontmoet. Ik ben de trainer daar ook enorm dankbaar. Hij heeft me echt gepusht en een andere kant van voetbal laten zien", aldus de Almere City-spits.