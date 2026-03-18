Rijkhoff over Ajax-toekomst: "Heb geen idee wat de plannen zijn"

Julian Rijkhoff weet nog niet of hij zijn loopbaan bij Ajax zal voortzetten. De 21-jarige spits zegt dat in een interview met Voetbal International . Momenteel is hij door de Amsterdammers uitgeleend aan Almere City.

In de Keuken Kampioen Divisie scoorde Rijkhoff tot nu toe dit seizoen vijftien keer en gaf hij twee assists in dertig duels. Een stap hogerop sluit hij niet uit. "Of ik eraan toe ben vind ik moeilijk te zeggen. Dat laat ik liever aan anderen. Ik ben er op dit moment eerlijk gezegd totaal niet mee bezig." Zijn aandacht ligt volledig bij Almere en het behalen van de play-offs. "Wat er daarna gebeurt, wacht ik af. Ik heb bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2027, ik heb nog geen idee wat de plannen zijn."

Over een mogelijke overstap naar de Eredivisie of naar het buitenland heeft Rijkhoff geen duidelijke voorkeur. "Afgelopen zomer heb ik daar wel over nagedacht. Vooral over de keuze Eredivisie of KKD. Onderin de Eredivisie spelen is ook niet alles. Dan kom je als aanvaller niet tot je recht. Je speelt niet in een ploeg die veel de bal heeft en aanvallend dominant is. Dan ga je normaal gesproken de tien goals niet halen. Dan kun je beter in de top van de KKD spelen en lekker je goals maken in een ploeg die vaak beter is dan de tegenstander."