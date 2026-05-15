Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"

Niek
Julian Rijkhoff
Julian Rijkhoff

Almere City verloor woensdagavond in de halve finale met 0-1 van Willem II en Samuel Bamba nam de winnende treffer voor zijn rekening. Ajax-huurling Julian Rijkhoff was vol lof over de Duitse aanvaller (22) van de club uit Tilburg. 

"We hebben vier jaar samengespeeld in Duitsland, wel grappig dat hij nu Nederlands tegen mij spreekt, terwijl ik toen Duits tegen hem sprak", blikt hij terug op de website van VI. Heel eerlijk: ik ben natuurlijk voor Almere, maar ik heb echt van hem genoten", aldus Rijkhoff.

"Dit was weer de oude Sami (Samuel Bamba, red.) van Dortmund", constateert hij. "Tuurlijk heb ik ook wat wedstrijden van hem gevolgd. Dat was niet altijd wat hij kan. Ik vind hem beter als rechtsbuiten, maar hij speelt zelf liever op links. Ik zag weer die flair bij hem en hoe hij echt is in het veld", legt Rijkhoff uit. 

Ondertussen moet Rijkhoff genoegen nemen met een reserverol bij Almere City, terwijl zijn ploeg uitstekend aan de play-offs begon. "Ik was blij voor het team, maar zelf baal ik enorm. Dat probeer ik zoveel mogelijk bij mezelf te houden, want het is een teamprestatie die we leveren door naar de halve finale van de play-offs te gaan", beseft hij. "Goals maken is wat ik het allerliefste doe. Als ik niet speel moet ik dat op andere momenten doen. Ik heb nu veel tijd om extra te trainen en dat heb ik eigenlijk het hele seizoen al gedaan."

