Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"

Almere City verloor woensdagavond in de halve finale met 0-1 van Willem II en Samuel Bamba nam de winnende treffer voor zijn rekening. Ajax-huurling Julian Rijkhoff was vol lof over de Duitse aanvaller (22) van de club uit Tilburg.

"We hebben vier jaar samengespeeld in Duitsland, wel grappig dat hij nu Nederlands tegen mij spreekt, terwijl ik toen Duits tegen hem sprak", blikt hij terug op de website van VI. Heel eerlijk: ik ben natuurlijk voor Almere, maar ik heb echt van hem genoten", aldus Rijkhoff.

"Dit was weer de oude Sami (Samuel Bamba, red.) van Dortmund", constateert hij. "Tuurlijk heb ik ook wat wedstrijden van hem gevolgd. Dat was niet altijd wat hij kan. Ik vind hem beter als rechtsbuiten, maar hij speelt zelf liever op links. Ik zag weer die flair bij hem en hoe hij echt is in het veld", legt Rijkhoff uit.