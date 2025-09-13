Rijkhoff realistisch: "Maar nu moet ik echt stappen gaan zetten"

Julian Rijkhoff hoopt dit seizoen zijn doorbraak te beleven bij Almere City. De spits wordt door Ajax verhuurd aan de KKD-club en kijkt uit naar de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. "Het is behoorlijk wat inderdaad, ook moeilijkere periodes", blikt hij terug in gesprek met SportNieuws . "Ik heb een aardige rugzak opgebouwd, maar die ervaring is ook weer fijn om mee te nemen en hier te gaan gebruiken."

De spits kent inmiddels een bewogen loopbaan. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax, vertrok als talentvolle tiener naar Borussia Dortmund en keerde afgelopen winter terug in Amsterdam. Nu wil hij zich laten zien in de KeukenKampioenDivisie met een ploeg die echt meedoet voor promotie. "Maar nu moet ik echt stappen gaan zetten in het profvoetbal op het hoogste niveau bij eerste elftallen", benadrukt hij.

Zijn periode in Duitsland noemt hij bijzonder, maar ook zwaar. Op zijn zestiende vertrok hij in coronatijd naar Dortmund en moest hij snel volwassen worden. "Ik belandde niet in een gastgezin, maar in een internaat van de club. Een soort appartementencomplex. Ik had een kamer die even groot is als mijn slaapkamer, op de gang zat ik dan nog met twee anderen", vertelt Rijkhoff. "Daarmee deelde ik de badkamer en het toilet."