AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Rijkhoff realistisch: "Maar nu moet ik echt stappen gaan zetten"

Thomas
bron: Sportnieuws.nl
Julian Rijkhoff
Julian Rijkhoff Foto: © Pro Shots

Julian Rijkhoff hoopt dit seizoen zijn doorbraak te beleven bij Almere City. De spits wordt door Ajax verhuurd aan de KKD-club en kijkt uit naar de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. "Het is behoorlijk wat inderdaad, ook moeilijkere periodes", blikt hij terug in gesprek met SportNieuws. "Ik heb een aardige rugzak opgebouwd, maar die ervaring is ook weer fijn om mee te nemen en hier te gaan gebruiken."

De spits kent inmiddels een bewogen loopbaan. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax, vertrok als talentvolle tiener naar Borussia Dortmund en keerde afgelopen winter terug in Amsterdam. Nu wil hij zich laten zien in de KeukenKampioenDivisie met een ploeg die echt meedoet voor promotie. "Maar nu moet ik echt stappen gaan zetten in het profvoetbal op het hoogste niveau bij eerste elftallen", benadrukt hij.

Zijn periode in Duitsland noemt hij bijzonder, maar ook zwaar. Op zijn zestiende vertrok hij in coronatijd naar Dortmund en moest hij snel volwassen worden. "Ik belandde niet in een gastgezin, maar in een internaat van de club. Een soort appartementencomplex. Ik had een kamer die even groot is als mijn slaapkamer, op de gang zat ik dan nog met twee anderen", vertelt Rijkhoff. "Daarmee deelde ik de badkamer en het toilet."

Gerelateerd:
Anton Gaaei

Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

0
Davy Klaassen kijkt bedrukt

Klaassen verklaart pijnpunt Ajax: "Hadden we het moeilijk mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Julian Rijkhoff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd