Geschreven door Jessica Westdijk 03 feb 2021 om 13:02

Julian Rijkhoff heeft een contract voor 3,5 jaar getekend bij Borussia Dortmund. De transfer van de spits hing al een tijdje in de lucht, maar het was nog even wachten tot hij 16 werd. Op 25 januari was het zover en deze week zette hij dus zijn handtekening in Duitsland.

In Dortmund sluit hij aan bij de O17. Ook bij Ajax was hij actief in de O17, waar hij in 4 duels dit seizoen 9 goals maakte. Daarna werd de competitie stilgelegd vanwege het coronavirus en kon er slechts getraind worden.

Ajax had Rijkhoff ook graag vast willen leggen, maar kwam er niet uit met het talent. Volgens het Duitse Ruhr Nachrichten zou Rijkhoff in Amsterdam te weinig perspectief zien. De Amsterdamse club ontvangt slechts een opleidingsvergoeding.