Geschreven door Jessica Westdijk 16 jan 2021 om 16:01

Opnieuw gaat een talentvolle spits Ajax al op jonge leeftijd verlaten. Volgens De Telegraaf tekent Julian Rijkhoff op 25 januari, wanneer hij 16 wordt, een contract bij Borussia Dortmund.

Ook Ajax had Rijkhoff een contract aangeboden, maar de spits en de club konden het niet eens worden. Daarna bleef het van Ajax-zijde lang stil, waarop Rijkhoff besloot met Borussia Dortmund in gesprek te gaan. Met die club wist hij wel een akkoord te sluiten. Ajax ontvangt alleen een opleidingsvergoeding voor de spits, die sinds 2012 in de Amsterdamse jeugdopleiding speelt. Dit seizoen kwam hij uit voor Ajax O17, maar vanwege de coronamaatregelen lag de competitie al na 4 duels stil en mocht er alleen nog getraind worden.

Rijkhoff is daarmee de zoveelste spits die Ajax verlaat. Ook Brian Brobbey zou Ajax binnenkort zomaar kunnen verlaten. De spits en Ajax zijn het nog altijd niet eens over een nieuw contract. Opvallend is dat ook Brobbey in verband wordt gebracht met Borussia Dortmund.