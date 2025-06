Rijkhoff verwelkomd bij nieuwe club: "Alles geven voor promotie"

Julian Rijkhoff is blij met zijn tijdelijke overstap naar Almere City. De spits van Ajax wordt komend seizoen verhuurd aan de degradant.

Rijkhoff kwam anderhalf jaar geleden terug naar Ajax, maar speelde sindsdien niet echt een rol van betekenis bij de hoofdmacht. Een huurtransfer naar Almere City moet de jonge aanvaller meer ervaring geven. “Ik ben superblij dat ik Almere City FC aankomend jaar kan versterken”, vertelt hij op de clubkanalen. “Ik ga alles geven om promotie te behalen met het team.”

Ook technisch manager Chiel Dekker is blij met de komst van de twintigjarige spits. "We zijn erg blij dat Julian voor Almere City heeft gekozen. Hij heeft bij zowel Ajax als Dortmund waardevolle ervaring opgedaan en is, net als onze club, zeer ambitieus", besluit hij.