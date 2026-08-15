Rik Elfrink duidelijk over Ajax-doelwit: "Minder serieus dan PSV"

PSV is nog lang niet klaar op de transfermarkt. Technisch directeur Earnest Stewart wil de selectie nog op meerdere plekken versterken en denkt daarbij ook aan een Ajax-doelwit.

Met name centraal achterin kan PSV nog wel een aanwinst gebruiken, ziet ook clubwatcher Rik Elfrink. "Al weken zoemt de naam van Lutsharel Geertruida rond bij PSV. Logisch, want hij is de topkandidaat om de geplaagde defensie te versterken", schrijft Elfrink op de website van het Eindhovens Dagblad. "PSV heeft een persoonlijk akkoord met Geertruida over een huurdeal: hij wil heel graag naar Eindhoven komen en er zijn volgens meerdere bronnen allang gesprekken geweest."

Zijn club RB Leipzig denkt echter aan een definitieve transfer en wil naar verluidt zo'n achttien miljoen euro. Volgens de nodige PSV-fans op social media moet de club gewoon eens zo'n bedrag op tafel leggen. "Op dit moment is een verkoop echter niet aan de orde en ook Geertruida wil voor een huurjaar gaan, valt in Duitsland te beluisteren. Met andere woorden: hij wil nu liever geen permanente transfer", aldus Elfrink, die weet dat er meer belangstelling is.