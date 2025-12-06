'Rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax': "Dan klaagt hij terug"

Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
De rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord leeft ook binnen de selectie van Sunderland. Brian Brobbey en Bertrand Traoré hebben een verleden bij Ajax, terwijl Lutsharel Geertruida zijn wortels in Rotterdam heeft.

Dat levert soms grappige gesprekken op, vertelt Traoré in een interview met Viaplay. Het drietal bespreekt regelmatig de strijd tussen de twee aartsvijanden. "Natuurlijk hebben we het vaak over Ajax en Feyenoord. Lutsha is een heel grappige gozer, dus dan zeggen wij altijd: 'Ajax is de beste van Nederland. Ajax is de beste. Amsterdam is de beste'", aldus de buitenspeler.

"En hij klaagt dan altijd terug. Maar dat is leuk", voegt Traoré, afkomstig uit Burkina Faso, eraan toe. Op dit moment draait het goed bij Sunderland. Als promovendus staat de club zesde in de Premier League, met 23 punten uit veertien wedstrijden. De emoties bij Brobbey, Traoré en Geertruida zullen ongetwijfeld oplopen, want volgende week zondag staat de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma. De aftrap is om 14.30 uur.

