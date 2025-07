'RKC-aanvaller met Ajax verleden is eruit en maakt mooie transfer'

Richonell Margaret is op weg van RKC Waalwijk naar Go Ahead Eagles. De transfer van Margaret is vrijwel rond, waardoor andere kapers op de kust zoals FC Groningen, SC Heerenveen, FC Twente en NAC Breda mistasten.

Met dat nieuws komt Voetbal International op woensdag. SC Heerenveen en NAC Breda vielen vanwege de vraagprijs van RKC in een eerder stadium al af. FC Groningen leek even de beste papieren te hebben om de aanvaller over te nemen, tot Go Ahead een beter bod uitbracht. Margaret en trainer Melvin Boel hebben al gesproken en Margaret is overtuigd geraakt van het plan dat er voor hem klaarligt.

Margaret liep vrijwel de gehele jeugdopleiding van Ajax door. Hij speelde twee jaar voor RKC. Afgelopen seizoen stond hij elke wedstrijd basis. Daarin wist hij vijf keer het net te vinden, terwijl hij ook zeven keer aangever was. Voor RKC kwam hij in totaal tot 61 optredens waarin hij elf keer scoorde en acht assists gaf.