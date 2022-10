Geschreven door Jessica Westdijk 21 okt 2022 om 14:10

RKC neemt het zondag op tegen Ajax. De ploeg uit Waalwijk speelde in competitieverband 51 keer tegen de Amsterdammers, maar won slechts tweemaal. De laatste keer dat RKC thuis van Ajax won was in het seizoen 1988-1989. De Amsterdamse club won de laatste acht wedstrijden op rij tegen de ploeg uit Waalwijk. De meest recente overwinning van Ajax in Waalwijk was in het seizoen 2021-2022, toen het maar liefst 0-5 werd. De laatste keer dat RKC resultaat haalde tegen de regerend landskampioen was in het seizoen 2013-2014, toen het treffen in 0-0 eindigde.

Statistieken

Ajax heeft momenteel een xG (expected goals) van 2.49. Dit betekent dat Ajax volgens de statistieken dit seizoen gemiddeld 2.49 keer had moeten scoren per wedstrijd. RKC noteert een xG van 1.57. Kijkend naar deze twee getallen, zou je de conclusie kunnen trekken dat Ajax er zondag met de winst vandoor gaat. Als we inzoomen op de xG van RKC in thuiswedstrijden en de xG van Ajax in uitwedstrijden, dan is het verschil een stuk minder groot. De xG van RKC in thuiswedstrijden is namelijk 1.68, terwijl die van Ajax in uitwedstrijden 2.01 is. Op basis van deze twee aantallen mag dus een spannender duel worden verwacht. De aangehaalde statistieken zijn te vinden op FootyStats.org, een website die alle data en statistieken van voetbalcompetities verzamelt. Alle xG (expected goals) data

Een roerige week bij Ajax werd met een 7-1 winstpartij op Excelsior toch nog goed afgesloten. In de Champions League ging het in een uitduel in Italië tegen Napoli opnieuw mis. De Amsterdammers kregen een 4-2 nederlaag om de oren waardoor een overwintering in de Champions League vrijwel zeker uit zicht lijkt. In de Eredivisie staat de ploeg na de ruime thuiszege op Excelsior weer op de eerste plek en lijkt er weinig aan de hand. RKC Waalwijk draait een sterk seizoen. De ploeg is na een nipte verliespartij op bezoek bij PSV al vier wedstrijden op rij ongeslagen en neemt een knappe zevende plek op de ranglijst in. De ploeg van trainer Joseph Oosting verloor in eigen huis nog maar één keer en zag in haar meest recente duel ook Fortuna Sittard zonder drie punten Waalwijk verlaten (0-0).

Spelers met een verleden bij beiden clubs

Verrassend genoeg zijn er best wat spelers met een verleden bij zowel RKC als Ajax. Spelers als Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen speelden op huurbasis bij RKC, Vermaelen in 2005 en Vertonghen in 2007. Een voorbeeld van een speler die rechtstreeks van RKC naar Ajax kwam is Derk Boerrigter. De transfer vond plaats in 2011 en Boerrigter bleef in totaal drie seizoenen in dienst bij de Amsterdammers. Tijdens deze periode was de buitenspeler goed voor zestien doelpunten. Nog een bekende naam die voor beide teams uitkwam, is Dennis Rommedahl. De man die in 2010 Deens voetballer van het jaar werd, speelde in het seizoen 1997/1998 op huurbasis voor RKC. PSV, dat de Deen aan de Waalwijkers verhuurde, zag Rommedahl vijf keer scoren in 34 wedstrijden. In 2007 kwam de 126-voudig international naar Ajax, waar hij in totaal 61 wedstrijden speelde en negen keer scoorde. In het seizoen 2013-2014 keerde Rommedahl terug bij RKC, maar door blessures kwam hij uiteindelijk geen enkele keer in actie tijdens zijn tweede termijn in Waalwijk.

Laatste 5 onderlinge duels:

06/03/2022: Ajax – RKC Waalwijk 3-2

21/11/2021: RKC Waalwijk – Ajax 0-5

11/04/2021: RKC Waalwijk – Ajax 0-1

20/09/2020: Ajax – RKC Waalwijk 3-0

08/08/2020: Ajax – RKC Waalwijk 6-1