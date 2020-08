Geschreven door Jessica Westdijk 07 aug 2020 om 16:08

RKC Waalwijk komt zaterdagavond naar Amsterdam voor het oefenduel met Ajax. Hoewel trainer Fred Grim zin heeft om weer aan de slag te gaan, komt het duel erg slecht uit voor zijn ploeg.

“Laat ik voorop stellen dat we blij zijn dat we weer kunnen voetballen en dat morgen die wedstrijd gespeeld wordt”, aldus Grim tegen FOX Sports. “Maar je wilt in de voorbereiding in 6 of 7 weken stappen maken en dan begin je normaal gesproken niet tegen Ajax. We hebben op dit moment ook geen complete selectie, ook niet in aantallen”, vervolgt de trainer.

Grim ziet dat zijn ploeg nog niet fit genoeg is en dan is een wedstrijd van de hekkensluiter van afgelopen seizoen tegen de koploper niet ideaal: “Omdat we geen complete selectie hebben, moeten we nu compromissen doen. We hebben nu pas 7 trainingen in de benen, dus dat is niet echt heel verantwoord. Misschien zelfs onverantwoord, maar we moeten er nu mee dealen.”