RKC kreeg miljoenen van Ajax: "Bijna uitgelopen op arbitragezaak"

Remco Oversier was destijds directeur in Waalwijk, dat een gezamenlijke jeugdopleiding had met Willem II. "Dat werd een enorme discussie met Willem II. Dat is toen bijna uitgelopen op een arbitragezaak", blikt de voormalig beleidsbepaler terug in gesprek met Voetbal International.

"Willem II zei dat ze hem zelfstandig voor één euro aan Ajax hadden verkocht met een doorverkooppercentage. Dat was niet conform de afspraken die wij hadden over gezamenlijk opleiden en de verdeelsleutel bij verkoop van talenten. Daar ben ik toen bovenop gesprongen. Maar goed ook, want die ene handtekening heeft RKC vijf miljoen opgeleverd", besluit Oversier.