RKC Waalwijk haalt voormalig assistent-trainer van Ajax binnen

Dat maakt De Telegraaf op maandagmiddag bekend. Lodeweges was eerder hoofdtrainer van PEC Zwolle, FC Groningen, SC Heerenveen en SC Cambuur. Als assistent-trainer bij verdiende hij zijn sporen bij PSV, Ajax en het Nederlands elftal.

"Dwight Lodeweges is een naam die in de voetballerij klinkt als een klok. Hij is een voetbalman in hart en nieren en krijgt energie van het helpen van jonge, talentvolle trainers op basis van zijn kennis en ervaring", zegt technisch directeur Bernard Schuiteman op de clubsite van RKC Waalwijk.

Lodeweges is blij met zijn nieuwe werkgever. "Ik ben gelukkig als ik op het trainingsveld sta en met mijn ervaring en kennis van toegevoegde waarde kan zijn voor jonge coaches en spelers."