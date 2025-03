'RKC Waalwijk legt Ihattaren langer vast': "De nodige interesse"

Mohamed Ihattaren is mogelijk ook volgend seizoen in het shirt van RKC Waalwijk te bewonderen. Zijn club heeft de optie in het aflopende contract van de oud-Ajacied gelicht, dat meldt De Telegraaf .

Ihattaren ligt daardoor nu vast tot de zomer van 2026. "Of Ihattaren komend seizoen ook daadwerkelijk uitkomt voor RKC valt nog te bezien, want er is de nodige interesse in de technisch vaardige buitenspeler", schrijft de krant.

"Door het lichten van de optie kan RKC een transfersom vragen als zich een geïnteresseerde club aandient." Ihattaren was dit seizoen in de Eredivisie in twintig duels goed voor drie goals en twee assists bij de laagvlieger. Niet alleen de optie in het contract van Ihattaren is door RKC gelicht, maar ook de opties in de contracten van Luuk Wouters en Denilho Cleonise.