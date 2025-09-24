Ro-Zangelo Daal: "Ze zeiden allemaal dat ik voor Ajax moest gaan"

Ro-Zangelo Daal neemt het woensdagavond met AZ op tegen PEC Zwolle, maar de behendige vleugelaanvaller had ook zomaar bij Ajax kunnen spelen. Op 10-jarige leeftijd kon hij al kiezen tussen de club uit Alkmaar en de club uit Amsterdam.

"Toen heb ik gekozen voor een stage bij Ajax", blikt hij terug op de website van VI. "Dat was een traject van een paar maanden. Heel spannend allemaal, steeds een ronde verder. Totdat ik werd afgewezen. Ik zat pas een jaar op voetbal en bij Ajax vonden ze het te vroeg voor een overstap. Dat kwam hard aan. Ik was er meteen helemaal klaar mee en wilde stoppen met voetballen", aldus Daal.

"Gelukkig heb ik het advies van mijn moeder opgevolgd: terug naar Buiksloot en daar weer lekker genieten. Dat pakte goed uit", vervolgt hij. "Ik begon weer te scoren en een jaar later kwamen Ajax en AZ bij me terug. Toen ben ik in dezelfde periode bij beide clubs gaan meetrainen. Na die tweede stage wilde Ajax me wél hebben, maar toen heb ik voor AZ gekozen. Puur op gevoel", legt Daal uit.

"Mijn ouders hadden bij beide clubs goede gesprekken gehad en daarna lieten ze de keuze aan mij. Mijn vriendjes op straat zeiden allemaal dat ik voor Ajax moest gaan. Maar AZ gaf me het beste gevoel. Als Amsterdams jongetje had ik van mezelf al haantjesgedrag, dus dat was het probleem niet voor mij bij Ajax. Misschien had ik juist behoefte aan wat anders dan ik op straat al meemaakte. Bij AZ voelde ik me meer op mijn plek. En zij geloofden een jaar eerder ook al in mij, ze hadden veel tijd gestoken in het hele proces. Daar sprak veel vertrouwen uit."