"Meerdere bronnen melden ons dat KNVB-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden." Volgens de berichtgeving werd Dieperink in april 2026 in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een 17-jarige jongen. De politie seponeerde de zaak later wegens gebrek aan bewijs. Desondanks besloot de FIFA hem van het WK te halen en schrapte de KNVB hem voor de slotfase van de competitie.

In de melding van Reality FBI staat verder: "Rob Dieperink werd in april 2026 in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een 17-jarige jongen. Bij gebrek aan bewijs seponneerde de politie de zaak, maar de FIFA haalde hem wel van het WK af en de KNVB schrapte hem voor de slotfase van de competitie." Volgens meerdere bronnen zou er momenteel politie aanwezig zijn in de straat waar Rob Dieperink woonde. Daarbij zou ook een forensische onderzoekseenheid aanwezig zijn. De berichtgeving over het overlijden en de omstandigheden daaromheen is op dit moment niet officieel bevestigd door de politie, de KNVB of andere betrokken instanties.

Update: Tubantia heeft het nieuws inmiddels bevestigd.