Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp

Rob Jansen denkt dat Jordi Cruijff er goed aan doet om voormalig topspelers van Ajax bij het beleid te betrekken. De zaakwaarnemer is niet zo enthousiast over Siem de Jong en Daniël de Ridder. 

Jansen denkt dat Cruijff wel een klankbord kan gebruiken. "Als je sterk bent, moet je je niet omringen met B-mensen. Je moet de A-mensen om je heen zetten", tipt Jansen in KieftJansenEgmondGijp. "Je hoeft er niet bang voor te zijn, want je gaat elkaar versterken."

De zaakwaarnemer noemt zelf de namen van Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder als voorbeeld. "Het gebruiken van Wesley en Rafael als klankbord, bijvoorbeeld om te praten over wie je wilt halen of om hun netwerk te gebruiken, zou ik heel verstandig hebben gevonden", geeft hij aan. 

Na een traineeship bij Ajax krijgen De Jong en De Ridder nu een serieuze functie in Amsterdam. "Daniël de Ridder en Siem de Jong hebben een interne opleiding bij Ajax doorlopen, maar hij hoeft daar niet afhankelijk van te zijn. Zij gaan niets toevoegen. Het zijn lieve knullen, maar Rafael en Wesley zeggen: wij gaan met jou zitten", besluit Jansen. 

