Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
Zaakwaarnemer Rob Jansen zet nog altijd grote vraagtekens bij het ontslag van John Heitinga bij Ajax. Volgens hem heeft de club sindsdien geen stap vooruit gezet, eerst niet onder Fred Grim en ook nu niet onder Óscar García.
In de podcast KieftJansenEgmondGijp is Jansen kritisch over de beleidskeuze in Amsterdam. "Wie wordt de trainer van Ajax? Want ze zijn wel lekker opgeschoten na het ontslag van John Heitinga, en dat bedoel ik heel cynisch. Heitinga had beter kunnen blijven zitten", aldus Jansen.
Wim Kieft reageert fel op die uitspraak en is het totaal niet met hem eens. "Nu moet je wel eerlijk zijn, want met John was het ook niks." Ook Michel van Egmond plaatst kanttekeningen bij de woorden van Jansen. "Jij zegt ook maar wat als het om iemand gaat waar jij iets mee te maken hebt."
Jansen blijft echter bij zijn standpunt. "Heitinga had je beter kunnen laten zitten, en hoezo was het niks? Dat weet je toch pas aan het einde van het seizoen? Je had het toch nog langer kunnen aankijken, en hem het seizoen kunnen laten afmaken en kunnen kijken of het werkt?", aldus Rob Jansen.
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"