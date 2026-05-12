Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"

Joram
bron: KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

Zaakwaarnemer Rob Jansen zet nog altijd grote vraagtekens bij het ontslag van John Heitinga bij Ajax. Volgens hem heeft de club sindsdien geen stap vooruit gezet, eerst niet onder Fred Grim en ook nu niet onder Óscar García.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp is Jansen kritisch over de beleidskeuze in Amsterdam. "Wie wordt de trainer van Ajax? Want ze zijn wel lekker opgeschoten na het ontslag van John Heitinga, en dat bedoel ik heel cynisch. Heitinga had beter kunnen blijven zitten", aldus Jansen.

Wim Kieft reageert fel op die uitspraak en is het totaal niet met hem eens. "Nu moet je wel eerlijk zijn, want met John was het ook niks." Ook Michel van Egmond plaatst kanttekeningen bij de woorden van Jansen. "Jij zegt ook maar wat als het om iemand gaat waar jij iets mee te maken hebt."

Jansen blijft echter bij zijn standpunt. "Heitinga had je beter kunnen laten zitten, en hoezo was het niks? Dat weet je toch pas aan het einde van het seizoen? Je had het toch nog langer kunnen aankijken, en hem het seizoen kunnen laten afmaken en kunnen kijken of het werkt?", aldus Rob Jansen.

