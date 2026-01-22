Laatste nieuws
Rob Jansen doet boekje open: "Zijn liefde voor Ajax is zo groot"

Niek
Rob Jansen
Rob Jansen Foto: © Pro Shots

Rob Jansen heeft het op de website van de Telegraaf opgenomen voor voormalig Ajax-trainer John Heitinga. De zaakwaarnemer is vol lof over de Nederlandse oefenmeester, die tegenwoordig assistent-trainer is bij Tottenham Hotspur. 

"Net als na de eerste keer dat hij bij Ajax werd weggestuurd, was de belangstelling voor John enorm", blikt hij terug. "Er was ook nu vrijwel direct concrete interesse. En een van de opties was Tottenham Hotspur. Dus voor mij komt deze stap totaal niet onverwachts", vertelt de belangenbehartiger, die erkent dat het huwelijk tussen Heitinga en Ajax dit seizoen helaas niet geslaagd is. 

"Het is oud nieuws dat vele anderen en ik John hebben gevraagd of het wel verstandig was om weer bij Ajax in te stappen. Maar zijn liefde voor Ajax is zó groot dat hij dat tóch deed", legt hij uit. "Achteraf gezien was het een bijna onmogelijke opdracht, omdat de ellende zo diep in die club zit dat niemand had kunnen presteren", constateert Jansen.

"Ik hoop echt – en dat zal John ook doen – dat Ajax ooit weer Ajax wordt", benadrukt hij. "Zijn ontslag bij Ajax was natuurlijk een enorme dreun voor zo’n clubjongen als hij is. Maar dan zijn er twee soorten trainers. De trainer die knock-out ligt en blijft liggen. En de trainer die twee keer met zijn hoofd schudt, leert van het verleden en met extra bagage doorgaat. John behoort duidelijk tot die laatste groep. Wat niet wegneemt dat de pijn blijft", besluit Jansen over de voormalig Ajacied. 

