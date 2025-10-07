Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp

Tijdens het programma KieftJansenEgmondGijp ging het gesprek al snel over Ajax. Rob Jansen, Wim Kieft en René van der Gijp deelden hun eerlijke mening over de club en vergeleken de situatie met die bij PSV en Feyenoord.

Rob Jansen nam het op voor John Heitinga, die opnieuw onder vuur ligt: "Tuurlijk verdedig ik Heitinga. Elk jaar gebeurt dit bij Ajax. Vorig jaar was het Farioli, daarvoor was het Steijn. Het is natuurlijk iets Amsterdams. Ze hebben voor 90 miljoen spelers verkocht en spelers binnengehaald die nog moeten doorkomen. Het is allemaal ook niet zo simpel en het opportunisme over de speelstijl, dat voert de boventoon."

Volgens Jansen is het werken bij Ajax bijzonder ingewikkeld: "Ajax is de moeilijkste club van Nederland, ook met de colonnes die in die club zitten. Die zijn niet altijd aardig tegen elkaar. PSV heeft dat in het goede, die zijn ook met elkaar bezig maar steunen elkaar veel meer dan bij Ajax. Als Rotterdam boos wordt dan kan je ook je borst natmaken."

René van der Gijp vroeg zich vervolgens af of het probleem niet dieper ligt: "Zou het verwachtingspatroon niet hoger liggen dan dat het team aan kan."

Wim Kieft sloot zich deels bij hem aan, maar wees vooral op tactische fouten: "Het is niet zo gek dat je van Olympique Marseille verliest, maar het plan was een totaal verkeerd iets. Zo dicht tegen de middenlijn spelen met die snelle spelers voorin. Dan is het dus geen hetze, maar afrekenen op verkeerde keuzes."

